23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Pıtırcık Kapalı Çocuk Oyun Evi Ile 13 Parkın Açılışı...

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan Pıtırcık Kapalı Çocuk Oyun Evi ile 13 parkın açılışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



Milli Egemenlik Parkında gerçekleştirilen törene Bilecik Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, TSO Başkanı Mefail Ateş, Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Elban, törende yaptığı konuşmada, en önemli yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu belirtti.



Belediye Başkanı Yağcı da, geleceğin teminatının kendinden emin ve huzurlu nesiller yetiştirmekten geçtiğini belirterek, "Bu sene 10.düzenleyeceğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Şenliğini tertipledik. Bu şenlik için 23 Nisan haftası içerisinde her yıl bir önceki yıldan fazla olmak üzere çocuklarımız için bir hediye sunmak istedik ve çocuk parkları, oyun alanları yaptık." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Pıtırcık Kapalı Çocuk Oyun Evi ve 13 parkın açılışı kurdele kesilerek açıldı.



Daha sonra Elban, Yağcı ve katılımcılar, oyun evini gezerek çocuklarla oyun oynadı.