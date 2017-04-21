23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Coş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümü ve milletin geleceğinin teminatı olan çocukların bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın coşkusu içinde olduğunu ifade etti.
Milli iradeyi temsil eden Meclisin açıldığı ve ilk toplantısını yaptığı 23 Nisan 1920 günü "Egemenliğin Millete Ait Olduğu" ilkesi hayata geçirildiğini ve Atatürk'ün önderliğinde yakılan bağımsızlık ateşi engel tanımaz, bitip tükenmez bir şevk ve heyecana dönüştüğünü aktaran Coş, şöyle devam etti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, FETÖ terör örgütü mensuplarının devletin silahlarını kullanarak 15 Temmuz darbe ihanetinde uğradığı ağır saldırı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapatılmaya, hükümete el koymaya kalkışılması, bunu önlemek isteyen yüzlerce kahraman vatandaşımızın şehit edilip, binlercesinin gazi olması unutulmamış ve hiçbir zaman da unutulmayacaktır. Her 23 Nisan'da bu hain yapıyı ve hain elemanlarını milletçe lanetleyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bu günü ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına bir bayram olarak armağan ederek geleceğimizin teminatı olan çocuklara duyduğu inancı ve dünya barışına verdiği değeri göstermiştir. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı olma özelliği taşıyan dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bu bayram, dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenmekte ve tüm insanların huzur, barış içinde yaşayacakları bir dünyanın temelleri atılmaktadır."
Coş, devletin, gelecek nesillerin çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim almaları, kendilerini her alanda geliştirmeleri için büyük bir gayret içinde olduğunu vurguladı.
Sorumluluklarının bilincinde, ülkesini, milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetişmekte olduğunun altını çizen Coş, şunları kaydetti:
"Büyük Türkiye bugünden inşa edilmektedir. Bütün çabamız çocuklarımıza daha iyi, daha mutlu ve müreffeh bir gelecek bırakabilmek içindir. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını, birinci Meclis'in muhterem üyelerini, kutsal değerlerimiz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden fedakar gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum."