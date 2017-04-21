Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Taşkent Türk İlköğretim Okulu öğrencilerine bıraktı.



Taşkent Büyükelçiliği, bayram dolayısıyla, Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitim gördüğü Taşkent Türk İlköğretim Okulu öğrencilerine kapılarını açtı. Büyükelçiliği ziyaret eden öğrencileri kapıda karşılayan Şen, miniklerle tek tek selamlaştı.



Çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi veren Büyükelçi Şen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu önemli günü Türk çocuklarına armağan ettiğini ve bugünü hem ulusal egemenlik hem de çocuk bayramı olarak kutlanmasını istediğini söyledi.



Ahmet Başar Şen, "Bugünün çocukları yarının yöneticileri olacaktır. Bugünün çocukları çok çalışacaklar ve gelecekte devletin yönetimini devralacaklar." dedi.



Konuşmasının ardından Büyükelçi Şen, 23 Nisan'ın tüm çocukların bayramı olduğunu anımsatarak, makam koltuğunu ilköğretim okulu öğrencilerine devretti.



Şen, makam koltuğuna oturan öğrencilere büyükelçilik çalışanlarını tanıttı ve büyükelçilik faaliyeti hakkında bilgi verdi. Büyükelçilik makam koltuğuna oturan çocukların da heyecanlarını gizleyemediği görüldü.



Ahmet Başar Şen, daha sonra Taşkent İlköğretim Okulu öğretim görevlileri, öğrenci velileri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından da öğrenci velileri ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Taşkent Büyükelçiliğini ziyaret eden çocuklara tatlı ikram edildi.