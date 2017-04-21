Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı ziyaret eden ortaokul öğrencileri, başsavcının koltuğuna oturup, cübbe giydi.



Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı makamında ziyaret etti.



Savcılık cübbesini giyerek başsavcılık makamına oturan okul temsilcisi 7. sınıf öğrencisi Egehan Uslu, Başsavci Duman'ın "Bodrum Başsavcısı olsan ne yapılmasını isterdin" sorusu üzerine, "Polisi ve belediye zabıtasını arayarak, çocuk işçi çalıştırmayı ve dilencilik yaptırılmalarını önleyerek, hepsinin okullu olmasını sağlamak isterdim." diyerek cevap verdi.



Başsavcı Duman da, bunun üzerine Bodrum Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Zabıtası yetkililerini arayarak konuyla ilgili çalışma yapılması talimatını verdi.



Daha sonra ziyarete gelen öğrencilerin bayramını kutlayan Başsavcı Duman, öğrencilerin hepsine ayrı ayrı cübbe giydirerek bir süre sohbet etti.