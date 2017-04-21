23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğuna ilkokul 5. sınıf öğrencisi Şevval Özkiliç'i oturtu.
Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğuna ilkokul 5. sınıf öğrencisi Şevval Özkiliç'i oturtu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Cengiz Topel İlkokulu öğrencisi Şevval Özkiliç, Finike Belediye Başkanı Sarıoğlu'nu ziyaret etti.
Başkan Sarıoğlu, temsili Başkan Özkiliç'a koltuğunu devretti.
Makamı teslim aldıktan sonra Sarıoğlu'ndan Finike'de yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Özkiliç, parklara konulan kedi evlerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, bu konudaki çalışmaların artırılmasını istedi.
Özkiliç, Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şen'den okulunun çevresinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alarak, daha sonra ilçede yapılmasını istediği çalışmaları iletti.
Belediye Başkanı Sarıoğlu, ziyaret sonrasında Şevval Özkiliç'a, makam koltuğunda otururken çekilmiş fotoğrafını ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları anlatan bir kitapçık hediye etti.