23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Silvanlı öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Adem Çelik'i makamında ziyaret etti.
Silvanlı öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Adem Çelik'i makamında ziyaret etti.
Temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturan Selahaddin'i Eyyubi Ortaokulu öğrencisi Hamdüsena Gidici, ilçenin ve okulların sorunlarını aktardı.
Kaymakam Çelik, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
Geleceğin teminatı olan çocukları daha iyi yarınlarla kucaklaştırmak için çalışmaların ve projelerin devam ettiğini ifade eden Çelik, "Bu anlamda tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.
Kaymakam Çelik'i, Vatan Ortaokulu öğrencisi Sivaser Bozdemir, Profilo Ortaokulu öğrencisi Bahar Uyan, Silvan Ortaokulu öğrencisi Bilal Dağhan ve öğretmenleri ziyaret etti.