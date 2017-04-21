23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Zorluoğlu mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan cumhuriyet ve demokrasinin temellerinin atıldığı gün olduğunu belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun kabul edildiği ve milli iradenin üstünlüğünün esas kılındığını ifade eden Zorluoğlu mesajının devamında şunlara yer verdi:
"Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan sayesinde dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını, tüm dünya çocuklarıyla paylaşma gururunu taşıyoruz.
Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, birinci Meclis'te görev yapan üyeleri, kutsal değerlerimiz için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bugünü anlamlandıran çocuklarımızın, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."