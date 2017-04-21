23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Edirne Valisi Günay Özdemir, makam koltuğunu Edirne İstiklal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emir Dinç'e devretti.



Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, İstiklal Ortaokulu Müdürü Yakup Öz ve öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. Yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Özdemir'i makamında ziyaret etti.



Valilik makamına oturan Dinç, dünyadaki bütün çocukların bir olması gerektiğini ve çocukların oyunlar oynayıp eğlenmesi gerektiğini söyledi.



Taleplerini de dile getiren Dinç, "Benim istediğim sadece eğitim-öğretim yılı başlarında milli eğitimin dağıttığı ücretsiz kitapların yanısıra roman, şiir, hikaye kitaplarının da dağıtılması. Bunun yanında geçtiğimiz yıl vardı. Süt, kuruyemiş, kuru üzüm gibi gıdaların dağıtılmasını istiyoruz" dedi.



Vali Özdemir daha sonra Edirne 7. Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, Makedonya ile Çanakkale ve Kırklareli'den gelen öğrencilerle bir araya geldi.



23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğunu ifade eden Özdemir, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Daha sonra oluşturulan kortej Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.