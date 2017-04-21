Van Valisi İbrahim Taşyapan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Vali Taşyapan, ülkenin gelişip, yükselmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkabilmesi için çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini bildiren açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"23 Nisan görkemli ve yürekten kutlaması gerekir. 97 yıl önce Kurtuluş Savaşı şartlarında kurduğumuz meclisimiz, kendi içimizden çıkan hainler tarafından, kendi uçaklarımızla bombalandı. Bu zihniyeti iyi tanımamız ve buna karşı her zaman uyanık olmamız zaruridir.



İnanıyorum ki 23 Nisan 1920 ruhuyla hareket ederek, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tehdit edecek her türlü oluşuma karşı bir ve beraber olduğumuzu, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi gösterdiğimiz takdirde, büyük Türkiye hedefinin önünde hiçbir engel duramayacaktır."