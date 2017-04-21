23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik mehter takımının konseri ile başladı.



Çocuk Hastanesi Müdür Yardımcısı Necla Güngör Camuscu, burada yaptığı konuşmada, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Her yıl 23 Nisan'da hastanemizde yatan hasta çocuklar için bu tür eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. Çünkü çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Onları mutlu görmek de bizim için çok önemli. Böyle önemli bir etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Etkinlik çocuklara dağıtılan hediyelerin ardından sona erdi.