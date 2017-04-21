23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, makam koltuğunu Ahmet Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammet Enes Özen'e devretti.



Ahmet Ersoy İlkokulu Müdürü Münir Yüksel ile sınıf öğretmeni Ergün Esen ve öğrencilerden Muhammet Enes Özen, Kul'u ziyaret etti.



Ziyarette Özen, Başkan Kul'un makam koltuğuna oturarak eğitimle ilgili belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında sorular yöneltti.



Kul, geleceğin teminatı çocukların sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmelerinin en büyük arzuları olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımızın özgür düşünceli, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. Öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, bayramlarını da şimdiden kutluyorum." dedi.



Özen'in talepleri not alan Kul, "Yarının belediye başkanları, milletvekilleri, valileri, iş adamları onlar olacak. Bu makamları onlar yönetecek. Bize düşen görev onları bu makamlara en güzel şekilde hazırlamak ve yetiştirmektir. Terme Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.



Kul, ziyaretin sonunda öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.