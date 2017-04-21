Edirne Valisi Günay Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Özdemir tarihi boyunca hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayan Türk Milletinin 23 Nisan 1920'de, Türk ulusunun egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak yeni bir devlet kurduğunu belirterek mesajında şunlara yer verdi:



"Yeni bir başlangıcın adı olan 23 Nisan aynı zamanda dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Her yıl dünya çocuklarını bir araya getiren bu güzel günün kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır.



Biz de bu amaçla; tüm Balkan ülkeleri arasında barış ve dostluğun geliştirilmesine, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı inancıyla 8. Balkan Şenliğini düzenliyoruz.



Balkan ülkelerinden gelen çocuklarımız barış ve medeniyetler şehri olan Edirnemizin değişik bölgelerinde çeşitli gösteriler yaparak mutluluğumuza ortak olacaklardır.



Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bugüne kadar TBMM çatısı altında milletimize emeği geçen tüm meclis üyelerini saygı, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum."