23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yerlikaya, mesajında, geleceğin emanetçileri, yarınların umut ışığı çocukların ve tüm ulusun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirtti.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Geleceğimiz ve aydınlığımız olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızın kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek, donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."