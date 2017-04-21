23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir" dedi.



Belediye Başkanı Polat, milli bayramların milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği günler olduğunu söyleyerek, "Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan bu özel günde kalplerindeki masumiyeti gözlerindeki ışıkla bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde büyümelerini temenni ediyorum. İnanıyorum ki, idarecilerimiz başta olmak üzere gerek anne babalar, gerekse de eğitimcilerimiz donanımlı, mutlu nesiller yetişmesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz yöneticilerin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Bu duygularla TBMM'nin 97'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA