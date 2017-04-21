23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in koltuğuna ilkokul 5. sınıf öğrencisi Batuhan Akar oturdu.



İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartalla beraberindeki 15 Temmuz Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet ile Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette 5. sınıf öğrencisi Batuhan Akar, Vali Pekmez'in makamına oturdu.



Akar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Belediye Başkanlığını arayarak çeşitli talimatlar verdi.



23 Nisan'ın dünyadaki tek çocuk bayramı olduğuna dikkat çeken Vali Pekmez, "Milli mücadelede canını vererek şehit olan dedelerimiz sayesinde bizler bugün vatan topraklarında bağımsız ve rahat bir şekilde yaşıyoruz. Yarınların güvencesi olan çocuklar, geçmişlerinden aldıkları güç, inanç ve azimle Türkiye'yi daha müreffeh bir ülke olarak yükseltecekler. Sizlere hayatlarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Pekmez öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Öte yandan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da kendisini ziyarete gelen Milli Egemenlik ilkokulu öğrencilerini bir süre makamında oturttu.