HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türk milleti olarak evlatlarımızı, ulusal egemenliğimizin üstünde hiçbir gücün bulunmadığına inanan, demokrasimize ve özgürlüklerimize sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Ulusal egemenliğin, Türkiye'nin en önemli değerlerinden olduğunu belirten Arslan, "Türk milleti olarak evlatlarımızı, ulusal egemenliğimizin üstünde hiçbir gücün bulunmadığına inanan, demokrasimize ve özgürlüklerimize sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



23 Nisan'ın, çocuklara küçük yaşta ulusal egemenlik bilinci aşılanması açısından önem taşıdığını vurgulayan Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara böyle anlamlı bir günü armağan etmesinin, onlara olan güven duygusunun kanıtı olduğunu kaydetti.



Temelleri 97 yıl önce atılan Türkiye Cumhuriyeti'ne, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerce darbe girişiminde bulunulduğunu anımsatan Arslan, o gece köklerine sımsıkı bağlı ve birbirlerine kenetlenen Türk milletinin, bir gecede yıkılmayacağını açık şekilde gösterdiğini belirtti.