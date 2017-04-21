23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

BİLECİK(AA) - Bozüyük ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen "23 Nisan Çocuk Festivali" başladı.



Bu yıl bir alışveriş merkezinde 5. düzenlenen etkinliğe, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, İlçe Garnizon Komutanı Alper Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı etkinlik kapsamında, çocuklara hediyeler dağıtıldı.