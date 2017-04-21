Nusaybin'de öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin'i makamında ziyaret etti.



Yıldırım İlkokulu öğrencisi Eylül Nas Karaaslan, temsili olarak Emniyet Müdürü koltuğuna oturdu. Öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunan Emniyet Müdürü Zengin, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Emniyet Müdürü Zengin'in koltuğuna oturan Karaaslan, telsizden polislere seslenerek görevlerinde başarılar diledi.



Minik öğrencileri ağırlayan Zengin, öğrencilere okul hayatlarında başarılar diledi.