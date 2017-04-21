23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Akdemir mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulmasıyla bu topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesinin dünyaya varlığını kanıtladığı gün olarak tarihte yerini aldığını belirtti.
Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği özel günün dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu anımsatan Akdemir mesajında şunlara yer verdi:
"TBMM'nin 97. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği en anlamlı günlerden biridir. 23 Nisan tarihi, ülkemiz topraklarına yeniden ışık saçtığı, çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmeye başladığı bir gündür.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak tanımladığı Türk çocuklarına armağanı olan 23 Nisan, tarih boyunca da çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olması özelliğini koruyacaktır."