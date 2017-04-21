23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Lapseki'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı.
Lapseki'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı.
İsmail Baykut Ortaokulu 5. sınıfı öğrencileri Beril Dirlik, Ahmet Güzel ve Mukadder Kılıçan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, okul müdürleri Zafer Çelik eşliğinde Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti.
Kaymakam Şahin, ziyarette öğrencilere kitap hediye etti.
25 Eylül İlkokulu öğrencileri de Okul Müdürü Hakkı Güzel ile birlikte Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.
Öğrenciler, ziyaret sonunda Başkan Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.