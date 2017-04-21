23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altıparmak, milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.
Altıparmak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Türkiye olarak inanıyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olan dünya çocuklarının bu gün vesilesiyle bir araya gelmeleri, çocukça bir masumiyetle birbirleriyle kucaklaşmaları yarınlarımız ve dünya barışı adına çok anlamlıdır. Çocuklarına çağdaş yaşamın imkanlarını sunabilen toplumlar, her zaman geleceğe güvenle bakmışlardır. Onları geleceğe iyi hazırlamanın, aslında kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak anlamına geldiğinin idraki içindeyiz."
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yayımladığı mesajda, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacak çocukların ulusal egemenlik bilinci ile geleceğe yürüyeceğine inancının tam olduğunu belirtti.
Atalarından emanet aldıkları vatanı artılar katarak genç nesillere emanet edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Zolan, şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere emanet ettiği ülkemizi, bizler de milli ve manevi değerlerle yetiştireceğimiz nesillere emanet edeceğiz. Bizlerin en önemli ve asli görevi çocuklarımıza bu vatan için canını ortaya koyan ecdadımızı ve şehitlerimizi en iyi şekilde anlatmak ve onlara demokrasi ve bağımsızlık kavramlarını en iyi şeklide aktarmak olacaktır. Ulusal egemenliğimizin ateşinin yakıldığı tarih olan 23 Nisan 1920, Atatürk'ün liderliğinde bir ulusun yükselişidir. O gün nasıl 7 düvele karşı bir bağımsızlık mücadelesi verdiysek bugün de yine aynı mücadeleyi bütün dünyaya karşı veriyoruz."