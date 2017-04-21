23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.
Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.
Karabulak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerine teslim etti.
Karabulak, eğitimin önemini vurgulayarak, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Programın ardından Karabulak tarafından öğrencilere hediye verildi.