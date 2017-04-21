23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde görevini sembolik olarak ilkokul 3. sınıf öğrencisi Eray Çamur'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde görevini sembolik olarak ilkokul 3. sınıf öğrencisi Eray Çamur'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Arguvan Atatürk İlkokulu Müdürü Abdullah Gülbahar, öğretmen Elif Yıldızhan ve 3. sınıf öğrencisi Eray Çamur, Kaymakam Emeç'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Emeç, görevini sembolik olarak Çamur'a devretti.

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