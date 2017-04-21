23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gayelerinin çocuklar için daha müreffeh bir dünya inşa etmek olduğunu belirtti.
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gayelerinin çocuklar için daha müreffeh bir dünya inşa etmek olduğunu belirtti.
Filiz, mesajında, bir milletin istiklalini ve çocuk masumiyetini bir araya getiren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını kutladı.
Dönemin küresel güçlerinin paylaşmayı umdukları bir imparatorluktan doğacak yeni Türk devletinin müjdesinin, bundan 97 yıl önce TBMM'nin kuruluşu ile tüm dünyaya duyurulduğunu ifade eden Filiz, şunları kaydetti:
"Bu açıdan TBMM, yalnızca meşruiyetini ve iradesini milletten alan kurumsal bir yapı değil, aynı zamanda büyük Türk milletinin yaşama, var olma, bağımsızlık ve özgürlük coşkusunun temsil edildiği milli ruhun ifadesidir. Milli iradenin tecelli ettiği, kuruluşunun 97. yılını kutladığımız TBMM, demokrasimizin, milli devletimizin ve geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Bu güvencenin toplumsal dayanağı ise pırıl pırıl çocuklarımızdır. Türk çocuklarına armağan edilen bu bayram, dünya çocukları arasında da sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve bütün insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına Türkiye merkezli bir katkıda bulunmaktadır. Gayemiz kendimizden önce çocuklar için daha müreffeh bir dünya inşa etmektir."
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin ve demokrasinin olmazsa olmazlarından birinin milletin iradesinin yansıdığı meclis olduğunu belirtti.
Millet Meclisi'nin nice savaşlar vermiş ve vatan toprağını düşman işgalinden temizlemiş bu milletin her şeyi olduğunu vurgulayan Subaşıoğlu, "İşte 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun bir göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açıldığı günün unutulmaması ve savaştan çıkmış çocukların bir şenlik havasında bugünü hatırlaması adına 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına hediye etmiştir. Bu vesile ile ülkemizde yıllardır büyük bir heyecan ve coşku içerisinde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tüm ülkemize ve dünya çocuklarına kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de, mesajında, gözlerindeki pırıltıda ülkenin aydınlık geleceğini gördüğü çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.