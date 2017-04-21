23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Adem Arda Sudagezer'e bıraktı.
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Adem Arda Sudagezer'e bıraktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, Kumluca Atatürk İlköğretim Okulu 4-B sınıfı öğrencisi Adem Arda Sudagezer ve öğretmenleri Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarete elinde çiçekle gelen Adem Arda Sudagezer'i makam odası girişinde karşılayan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, temsili başkana koltuğunu devretti.
Sudagezer, belediye çalışmaları hakkında birim müdürlerini çağırarak bilgi aldıktan sonra özellikle ilçe genelindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için çalışmalar yapılmasını istedi.
Ziyaretin sonunda Çetinkaya, günün anısına Sudagezer'e üzerinde Kumluca'nın simgesi Kalekule figürü bulunan kupa bardak ve kitap hediye etti.