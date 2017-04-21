23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ağrı Valisi Musa Işın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını, Elfin Polat'a devretti.
Ağrı Valisi Musa Işın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını, Elfin Polat'a devretti.
Ağrı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, İMKB Gazi İlkokul öğrencileri, Işın'ı ziyaret etti.
Vali Işın, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek bayramlarını kutladı.
Vali Işın, valilik makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3. sınıf öğrencisi Elfin Polat'a bırakırken, kentteki projelerinden bahsetti.
Vali Polat, İMKB Gazi İlkokul'u yakınında bulunan ve çevre kirliliği oluşturan binanın yıkılması için talimat verdi.
Okul Müdürü Bahri Çaylak ve sınıf öğretmenleri de katıldığı etkinlik sonunda Vali Işın, öğrencilere ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler verdi.