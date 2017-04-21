23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelik mesajında, 23 Nisan'ın, Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirtti.
TBMM'nin, milletin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinde doğmuş ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluş öyküsünün olduğunu ifade eden Çelik şunları kaydetti:
"Böylece, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır. Bu gün bir kez daha bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."