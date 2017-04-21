23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerini makamında kabul etti.
Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerini makamında kabul etti.
Şehit Ercan Eker ilkokulu öğretmen ve öğrencileri Başkan Akbulut'u makamında ziyaret etti.
Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Belediye Başkanı olarak seçilen Şehit Ercan Eker ilkokulu öğrencileri Ahmet Emir Şahin ve Zeynep Şura Şirin'e bıraktı.
Koltuğa oturan Zeynep Şura Şirin, çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutladıktan sonra Başkan Akbulut'a, yol kenarında ki okulların yanından araçların çok süratli geçtiğini ve bunu önlemek için yapılan bir çalışmanın olup olmadığını sordu.
Başkan Akbulut da "Okul yollarında çevre düzenlemelerinin tamamlanması talimatını verdim, EDS sistemi gibi kesin çözümler düşünüyoruz." şeklinde cevap verdi.