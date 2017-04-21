23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencileri, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek, Bilecik Devlet Hastanesine gitti.
Odaları, bayrak ve balonlarla süslenen çocuklar, kostümlü öğrencilerle eğlendi.
Etkinlik kapsamında, Bilecik Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yaptıkları resimler de çocuk polikliniğinde sergilendi.