Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlarını 'temsili' olarak öğrencilere bıraktı.



Kaymakam Tanrıseven, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kurtuluş İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Cemal Yiğit'e temsili olarak makamını devretti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven'in koltuğuna Kurtuluş İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Cemal Yiğit oturdu.



Kaymakam Tanrıseven, 23 Nisan Kaymakamı Cemal Yiğit'e hediyeler vererek teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek makamına Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Tuana Kaçar'a temsili olarak devretti.



Kaçar, bu bayramı çocuklara armağan ettiği için ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.