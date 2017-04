Karabük Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Aktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Yeni bir dönemin başlangıcı olan ve devletin temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin milli egemenlik açısından önemli bir tarih olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal Mücadelemizi başarıyla yöneterek bağımsızlığımızın kazanılmasında büyük payı olan, hepimizin iftihar ettiği bir kurumdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle mazlum milletlere örnek olmayı başaran ülkemiz, bugün her alanda kalkınan ve gelişen, çağdaş ülkelerle rekabet eden saygın ve istikrarın sembolü bir ülke haline gelmiştir. Çocuklarımızın, kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, teknolojiye hakim, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetişmesine büyük özen gösteriyoruz. İnanıyorum ki çocuklarımız zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden, demokrasinin değerlerinden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."



AK Parti Karabük Milletvekili Uysal



AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal da 23 Nisan 1920 tarihinin sadece TBMM'nin açılış tarihi olmadığını, aynı zamanda "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine dayalı, demokratik zemin üzerinde yükselen cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu ifade etti.



Milletin birliği ve beraberliğine kastedildiği bu günlerde, her türlü kirli oyun karşısında milletçe omuz omuza verebilmenin gururunu bir kez daha yaşadıklarını vurgulayan Uysal, şu ifadelere yer verdi:



"Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza daha aydınlık ve umut dolu yarınlar bırakabilmek için yapılması gereken ve sergilenen fedakarlıkların bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e doğru yaklaşırken 2023 vizyonumuzu hayata geçirmek için durmadan koştuğumuz bu yolda çocuklarımızın gülen yüzü, umutları ve hayalleri bize güç vermektedir. Bu vesileyle, ülkemizin ve dünyamızın geleceğinin çocuklarımızın gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki, bugünün çocukları, ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edecek, dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır. Bugünü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bütün dünya çocuklarına mutluluk, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar



AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar ise TBMM'nin kurulduğu 23 Nisan gününün milli tarihin en parlak sayfalarından biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.



Birlik ve beraberlik sayesinde milli mücadelede zafere ulaşıldığını, işgal altındaki toprakların yeniden özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuştuğunu aktaran Uysal, şunları kaydetti:



"Çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bütün arzumuz, evlatlarımıza, gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak. Bugünün çocukları ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edecek, dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."