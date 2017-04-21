23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Silvan'da öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Savcısı Burak Başdemir'i makamında ziyaret etti.
Silvan'da öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Savcısı Burak Başdemir'i makamında ziyaret etti.
Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Melek Karakoç, temsili olarak savcılık koltuğuna oturdu. Öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunan Savcı Başdemir, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Başdemir, şunları söyledi:
"Sizler dünyanın her köşesinde çocuk masumiyetiyle, güzelliğiyle, sıcaklığıyla ülkemiz ve Silvanımıza renk katıyorsunuz, sevgi taşıdınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışını Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiş ve dünya çocuklarına armağan etmiştir."