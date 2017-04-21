23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhuriyet Başsavcısı Yağız, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere haiz olan 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığını anımsattı.
Yağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği hedeflere ulaşacak, hukuka ve adalete bağlı bireyler olarak yetişecek çocukların ve yüce Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını kaydetti.
GMİS Genel Başkanı Demirci ise, 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin açılmasıyla Türk ulusunun tüm dünyaya egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ettiğini ifade etti.
TBMM'nin açılışı ve cumhuriyetin ilanıyla Anadolu insanının, demokratik bir ortamda hak ve özgürlüklerini kullanmanın ayrıcalığına kavuştuğunu ve devletin gerçek sahibi olduğuna dikkat çeken Demirci, şunları kaydetti:
"Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle devletin yönetiminin millete ait olduğunu vurgulamıştır. Ulusumuzun verdiği bağımsızlık ve egemenlik savaşının ardından ülkemizin kalkınması için yeni bir mücadele başlatılmıştır. Nitekim Atatürk ve arkadaşları, kalkınma için Zonguldak'ın önemini daha o günlerden görmüş ve maden ocaklarına sahip çıkmışlardır. Zonguldak, Cumhuriyetimizin ilk ili olmuştur. Kuşaklar boyu aktarılan üretim kültürüyle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak üzere ülkemiz için ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."