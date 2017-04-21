23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yığılca Belediye Başkanlığı koltuğuna İlköğretim öğrencisi Fırat Öztürk oturdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Yığılca Belediye Başkanlığı koltuğuna İlköğretim öğrencisi Fırat Öztürk oturdu.
Kutlama programı kapsamında Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge İlköğretim Okulu öğrencilerinden Fırat Öztürk, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i makamında ziyaret etti.
Görevi Başkan Yiğit'ten devralan Fırat Öztürk, birim amirlerini telefonla arayarak belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı ve gerekli talimatları verdi.
Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sene 97. yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Fırat kardeşim başta olmak üzere tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Onları mutlu etmek bizlerin en büyük görevidir. Ziyaretlerinden dolayı değerli öğretmenlerimiz İbrahim Kılıç, Çiğdem Acar'a ve Fırat kardeşime teşekkür ediyorum." diye konuştu.