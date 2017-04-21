23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Artvin Valisi Ömer Doğanay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Gürcistan'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri kabul etti.
Artvin Valisi Ömer Doğanay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Gürcistan'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri kabul etti.
Vali Doğanay, kabulde yaptığı konuşmada, komşu ve dost ülke Gürcistan'ın çocuklarını Artvin'de görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Doğanay, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincimizi, buraya kadar gelerek bizlerle paylaştığınız için her birinize şahsım, Artvin'in tüm çocukları ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.
Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek milli bayram olan 23 Nisan'ın coşkusunu yaşadıklarını anlatan Doğanay, "Siz çocuklar hesapsız, riyasız ve yalansız sevginin adısınız. En saf, en temiz, en duru sevgiyi sizlerin gözlerinden, sizlerin o güzel yüzlerinden, minik ellerinden başka nerede bulabiliriz ki? Onun için her çocuk benim gözümde, adeta çöldeki bir vaha gibi, sevinç ve huzur kaynağıdır." diye konuştu.
Doğanay, bir süre makam koltuğunu çocuklara bırakarak, günün anısına fotoğraf çektirdi.