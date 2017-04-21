23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bolu'da bulunan çocuk hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında süslendi.
Bolu'da bulunan çocuk hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında süslendi.
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi, 23 Nisan kutlamaları kapsamında süslendi. Hastanede çalışan hemşireler, hastanenin servislerinin bulunduğu katlar ile acil servis ve muayene odalarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.
Muayene olmak için hastaneye gelen çocuklar gördükleri süsler karşısında şaşırdı.
Hastane yetkilileri, çocukların bayramını kutlamak adına bu tarz bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hasta olan çocukların süslemeleri ve balonları görünce hastalıklarını unuttuğunu söyledi.
Ortaokul öğrencisi Mudurnu Jandarma Komutanı oldu
Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mudurnu'da bazı resmi makamlar bir süreliğine çocuklara teslim edildi.
Mudurnu Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Demir de görevini bir günlüğüne Mudurnu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Arda Gezer'e devretti. Kısa süreliğine Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı makamını devralan Gezer, nöbetçi astsubayı arayarak köylerde vukuat olup olmadığını sordu.