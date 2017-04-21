Giresun Valisi Hasan Karahan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde görevini sembolik olarak 19 Eylül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Begüm Demirelli'ye devretti.



Valilik makamını devralan Demirelli, Giresun Valisi olarak bu makamı temsil etmekten onur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, Giresun'da sivil toplum kuruluşlarının vatandaşlara hizmet edebilmeleri adına daha fazla desteklenmesi, çocuklar için sosyal imkanların arttırılması, ilkokullarda da müzik, resim gibi sosyal etkinlik derslerine branş öğretmenlerinin girmesini istedi.



İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ü telefonla arayan Demirelli, öğrencilerin derse giriş çıkış saatlerinde okul çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için gerekli önlemlerin alınması ve okul çevrelerine güvenlik görevlileri gönderilerek öğrencilerin güvenlikleri için alınan önlemlerin arttırılmasını isteğini aktardı.



Vali Karahan ise görevi devralan Demirelli'yi kutlayarak, öğrencinin daha da güzel görevlere gelmesini diledi.



Karahan, şunları söyledi:



"Sadece okullarımızda değil, okul dışında da gençlik merkezlerimizle, kurslarımızla, farklı mekan ve etkinliklerle bu çalışmaları çocuklarımız adına yürütüyoruz. Bilgili, başarılı, kendine güvenen, sosyal ilişkileri güzel, rahat iletişim kurabilen, milli, manevi değerleri özümsemiş, kendi milli kültürünü tanıyan, bilen ve gerektiğinde savunabilen yeni nesiller yetiştirmek için çabalıyoruz. Tüm gayretimiz bu. Bu tür değerlerimizi yeni nesillere anlatmak lazım."



Vali Karahan daha sonra Begüm Demirelli ve ziyarete gelen diğer çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, 19 Eylül İlkokulu Müdürü Hatice Mıhcı, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.