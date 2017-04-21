Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Ustaoğlu, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılını bir kez daha büyük coşkuyla kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesinin, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğuna işaret eden Ustaoğlu, "Ülkemizin geleceği, milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, birliğin, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.



Bayburt Belediye Başkanı Memiş ise, TBMM'nin tarihte çok önemli bir dönüm noktası olduğuna değindi.



Memiş, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda ecdadımız, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.