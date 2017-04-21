Arıbahçe İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.



Kışladan içeri giren öğrenciler, askerler tarafından bayraklarla coşku ile karşılandı.



Öğrencilere, kışlada yapılan faaliyet, jandarmayı tanıtıcı ve özendirici bilgiler verildi. Arama ve Kurtarma köpeği Gurbet, öğrencilere küçük bir gösteri yaptı.



Güzel ve unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler, kendilerine böyle güzel bir gün geçirme fırsatı veren askerlere teşekkür ederek, gelecekte meslek olarak jandarma olmanın gurur ve sevincini yaşamak istediklerini söylediler.



Etkinlik, öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından son buldu.