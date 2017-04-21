Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makamını çocuklara bıraktı.



Seyhan Leman Sayit Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Neşe Gültepe, Demirtaş'tan koltuğu devraldı.



Gültepe, makamdan verdiği ilk talimatta öğrenim gördüğü okula tiyatro salonu yapılması talimatını verdi.



23 Nisan mesajını okuyan Gültepe, okul bünyesindeki bir tiyatro grubunda oyunlar sergilediklerini ancak okullarında salon yetersizliği olduğu için başka mekanlarda sunumlar yaptıklarını belirterek ilk olarak okula bir tiyatro salonu yapılmasını istedi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Gültepe'nin isteğini dikkate alacaklarını ve daha iyi bir Adana için çalışmalarına devam edeceklerini anlattı.