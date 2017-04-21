Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Civelek mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını bildirdi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Atatürk tarafından, çocuklara armağan edildiğini anımsatan Civelek, mesajında, şunlara yer verdi:



"Ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü, Atatürk tarafından 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Ülkemizin geleceği, milletimizin umudu, ulusumuzun en değerli varlıkları çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık geleceğin güvencesidirler."



Ufku geniş ve büyük düşünen gençleri gördükçe gururlandıklarını ifade eden Civelek, Türkiye'nin daha güçlü ve refah dolu yarınlara ulaşacağına inancının tam olduğunu belirtti.