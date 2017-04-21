23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karadeniz mesajında, çocukların gülen yüzünün, gözlerindeki ışığın, umutları ve hayallerinin herkese güç verdiğini belirtti.
Milletin temsilcilerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve ortak bir amaç etrafında 23 Nisan 1920 günü birleştiği hatırlatan Karadeniz şunları kaydetti:
"İstiklal mücadelesinde zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli dönüm noktası, aynı zamanda milletimizin istiklal uğrundaki kararlılığını ve istikbale ilişkin umudunu paylaştığı gün olmuştur. Birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna genç, yaşlı, kadın, erkek omuz omuza veren Ecdadımız, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele ile özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Özgürlük, bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz ve geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz çocuklara 23 Nisan bayramını armağan eden ilk Meclisimiz; vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. "