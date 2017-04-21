23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Milletvekili Sezen, 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olmasının yanı sıra geleceğin teminatı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da kutlandığını anımsattı.
Bu bayramın millet olarak çocuklara verilen önemin de göstergesi olduğunu ifade eden Sezen, şunları kaydetti:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli birliğimizin kenetlenmiş bir ifadesidir. Çocuklarımız hepimizin geleceğidir. Onları insani ve ahlaki değerlerle yetiştirmeli, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, yeniliğe ve değişime açık bireyler olmaları için elimizden geleni yapmalıyız. Çocukların eğitimine önem vermeyen toplumların geleceği karanlıktır.
Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras demokratik, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye. Bu yolda hiç yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Birinci Meclisimizin tüm kahraman üyelerini ve Milli Mücadeleye emeği geçmiş olan herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."