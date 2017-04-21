Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Çelik, mesajında, belediyeye bağlı birimlerin 23 Nisan'da çocuklar için ücretsiz olacağını belirtti.



Dünya çocuklarına sadece Türk milletinin bir bayram hediye ettiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Bu özel ve güzel gün vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak en önemli görev ve sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda büyük bir gayretle çalışıyoruz. İnsana yatırımın ve özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırımın en önemli önceliğimiz olduğunu her vesileyle vurguluyor ve bu doğrultuda projeler hazırlıyoruz. Sadece bugünü değil geleceği de inşa etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu anlamlı günü dünya çocuklarına hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Başta çocuklar olmak üzere tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimin bayramını kutluyorum."