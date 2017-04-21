Hendek Belediye Başkanı Türkay Ferhan Akın'ı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar ziyaret etti.



Noksel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Türkay Ferhan Akın, Efe Hacılar, Merve Nisa Aslan, Maria Seyit Mahmut, okul müdürü İsmail Alçorba ve öğretmenleri Fatih Şiveroğlu ile Başkan Püsküllü'ye ziyarette bulundu.



Temsili olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna geçen Türkay Ferhan Akın, yapılan çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alarak, yapılması gereken işlerle ilgili talimatlar verdi.



Ziyarette konuşan Püsküllü, Akın'ı tebrik ederek, "Çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ileride yüksek makamlara gelebilmeleri için çok çalışmaları gerekiyor. Bizler, sizlerin geleceği için yoğun gayretle çalışıyoruz. Sizlerin tek görevi çok çalışıp başarılı, vatana ve millette hayırlı bireyler olarak yetişmeniz. Geleceğimiz siz çocuklara emanet." şeklinde konuştu.



Başkan Püsküllü, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.