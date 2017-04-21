23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sinop Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Genel Meclisi Başkanı Başkanı Şükrü Gündoğdu'yu ziyaret etti.
Sinop Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Genel Meclisi Başkanı Başkanı Şükrü Gündoğdu'yu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gündoğdu, 23 Nisan'ın dünya çocuklarına armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıdığını söyledi.
Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını kutlayan Gündoğdu, şöyle konuştu:
"Milli iradenin hakim olduğu bu anlamlı günde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve milletle anıyor, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum."
Öğrencilere, Gündoğdu'ya çiçek takdim etti.