Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencileri makamında kabul etti.



Etkinlikler kapsamında Gölbaşı'nın çeşitli okullarından öğrenciler ve öğretmenler Kaymakam Esmer'i ziyaret etti.



Öğrenciler Esmer'e çiçek takdim ederken, Esmer de öğrencilere kitap verdi. Kaymakam Esmer daha sonra makamını Gölbaşı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arda Atasoy'a devretti.



Öğrencilerin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Esmer, "Bugünler çocuklar için önemli çünkü biz de aynı yerlerden geçtik. Hafızalarımıza bugünü kazımış oluyoruz. Çocuklara bir bayramın hediye edilmesi demek, bugünden itibaren gelecekte biz de söz sahibi olacağız demektir." dedi.



Ziyarette, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz de hazır bulundu.