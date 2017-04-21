23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ü ziyaret etti.



Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, çocuklar için büyük bir önem taşıyan bayramı hediye ettiği için Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.



Dünyanın hiçbir yerinde ulusal anlamda böyle bir çocuk bayramı kutlanmadığına dikkati çeken Öztürk, "Onlarca farklı ülkeden çeşitli ırk, dil, din ve mezhebe bağlı çocukların bir araya gelip kültür alışverişi yapmaları, birbirlerini tanımaları bizim geleceğimiz olan çocuklarımız için çok önemli." dedi.



Ardından, 14 yaşındaki öğrenci Seyfi Berk Karavelioğlu, temsili olarak belediye başkanının koltuğuna oturdu.