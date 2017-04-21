Gölbaşı Belediye Başkanvekili Fatih Sarıkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde makamını çocuklara bıraktı.



TOKİ İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Meral Eda Darğın, Sarıkaya'dan koltuğu devraldı.



Sarıkaya, çocuk Darğın'a belediye çalışmaları ile ilgili herhangi bir problem konusunda gerekli birim müdürlüklerini arayarak çözülmesi için talimat verebileceğini söyledi.



Darğın, Gölbaşı Belediyesi Yazı İşleri Müdür Vekili Hasan Uyanık ile görüşerek okul bahçelerinin etrafına tel çitlerin tamir edilerek tekrardan yapılmasını, okul bahçesinin yeşillendirilmesini ve okula bank talep etti.



Sarıkaya ise, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak okullara her zaman destek verdiklerini belirtti.



Daha sonra Sarıkaya, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Program sonunda öğrenciler, gitar ve keman çalarak yeteneklerini sergiledi.