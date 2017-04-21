Bartın Valisi Nusret Dirim ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Dirim, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisanı çocuklara armağan ederken "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve istikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." sözleriyle Cumhuriyetin gelecek nesillerine verdiği önemi vurguladığını anımsattı.



Çocukların, milletin umut çiçekleri, aydınlık yarınları kucaklayan güçlü kollar olduğunu ifade eden Dirim, şunları kaydetti:



"Hedefimiz, sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Türkiye'miz, gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna omuzlarınızda yükselerek ulaşacaktır."



Milletvekili Tunç ise, toprakların işgal altında olduğu, bağımsızlığın tehlikeye girdiği zor bir dönemde, milletin kendi kaderine el koyduğu 23 Nisan 1920 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.



Millettin, cumhuriyet ve demokrasiye her daim sahip çıktığını, millet iradesine kastetmek isteyenlere fırsat vermediğini ve bunu 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiğini anlatan Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Milli iradenin tecelligahı, milletin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombaların yağdırıldığı, milletin üzerinden tankların yürütüldüğü karanlık gecede, millet hainlerin karşısında dimdik durarak vatanına ve bayrağına ve milli iradeye sahip çıkmış ve bu uğurda şehitler vererek istiklal mücadelesinin nasıl yapıldığını bütün dünyaya göstermiştir. 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylaması ile Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz daha da güçlenmiş, milletin iradesi güvence altına alınmıştır. Milletin egemenliğinden rahatsız olan çevreler olsa da ülkemiz 2023 hedeflerini yakalayacaktır. TBMM, milletimizden aldığı yetkiyi yine milletimizin menfaati için kullanmaya devam edecektir. İnanıyorum ki, yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir."